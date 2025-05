Filha de Gugu Liberato publica ensaio fotográfico ao lado do noivo Sofia Liberato encantou os seguidores ao aparecer com vestido branco e em clima romântico com Gabriel Gravino

Keila Jimenez|Do R7 14/05/2025 - 18h53 (Atualizado em 14/05/2025 - 18h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share