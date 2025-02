Fim do mistério! Terceiro filho de Gisele Bündchen se chama River

Após a revelação da sogra de Gisele Bündchen de que o terceiro filho da modelo era um menino, agora o mistério acabou de vez! Isso porque o nome da criança também foi divulgado: River. A modelo se inspirou na natureza, assim como fez no nome dos outros dois herdeiros, Vivian Lake e Benjamin Rein. “Filho de rico pode se chamar ‘lago, ‘maçã’, que está tudo bem”, brincou Keila Jimenez. Lembrando que o bebê é fruto do relacionamento de Gisele com o lutador de jiu-jítsu Joaquim Valente.