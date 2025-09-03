Gabigol comemora aniversário em hotel de luxo em SP ao lado da namorada e de Neymar
Festa de 29 anos do jogador, que assumiu Rafaella Santos novamente, teve as cores branco e azul em homenagem ao Cruzeiro
Festança! Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, completou 29 anos e comemorou em um hotel de luxo em São Paulo, ao lado de sua namorada, Rafaella Santos, e do cunhado, Neymar. A confraternização teve como tema as cores branco e azul em homenagem ao Cruzeiro, clube que o atacante atua no momento.
O que chamou atenção foi Gabigol ter voltado com Rafaella, já que a relação dos dois tem muitas idas e vindas. Os dois até posaram para foto com selinho!
A festa durou até às cinco da manhã, com direito a show ao vivo do cantor Natanzinho Lima, a pedido dos pais do jogador.
Vale lembrar que Gabigol já tinha adiado a festa, que era para ter acontecido antes, por conta das datas dos jogos do Cruzeiro.
