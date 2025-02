Gente como a gente? Neymar pode comprar mansão de R$ 35 milhões para morar perto do trabalho

De volta ao Brasil para jogar no Santos, Neymar está procurando uma casa para chamar de sua durante seis meses. Uma mansão que já pertenceu a Pelé foi oferecida ao jogador, que teria gostado do espaço, já que fica próxima ao centro de treinamento do Santos. A casa tem 2,8 mil metros quadrados, custa R$ 35 milhões e fica no Morro Santa Terezinha. "Todo mundo gosta de morar perto do trabalho, e o Neymar também quer", brincou Keila Jimenez. Ele teria que reformar a casa, que está precisando de uma repaginada.