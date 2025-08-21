Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Gente como a gente? Zezé Di Camargo bate 'marmitão' enquanto viaja de jatinho

Cantor se deliciou com arroz de pequi e fez inveja para os seguidores

Keila Jimenez|Do R7

Zezé Di Camargo mostrou aos seguidores que, apesar do jatinho, pode ser gente como a gente! Enquanto viajava de avião após fazer shows, o cantor se deliciou com uma marmita que tinha arroz de pequi. E é claro que o prato típico de Goiânia (GO) fez inveja no público.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • zeze-di-camargo
  • diario-das-celebridades
  • Cerrado
  • Goiânia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.