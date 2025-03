Giovanna Ewbank resgata oito cachorros abandonados em estrada e coloca para adoção em ONG

Giovanna Ewbank contou que estava passando por uma estrada perto do sítio da família, que fica em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, quando encontrou oito filhotes de cachorro abandonados. A apresentadora e os filhos deram banho e cuidaram dos bichinhos que, agora, estão disponíveis para adoção na ONG (organização não-governamental) em que é parceira. Segundo Giovanna, as crianças queriam ficar com os pets, mas eles já têm muitos em casa. Veja a fofura!