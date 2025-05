Giovanna Ewbank revela que a intolerância à lactose afetou a sua audição na infância

Giovanna Ewbank revelou aos fãs ter enfrentado uma séria questão de saúde na infância devido à intolerância à lactose. Segundo ela, essa condição provocou inflamações que afetaram a sua audição, com médicos chegando até a recomendar o uso de aparelho auditivo. Giovanna acredita que, até hoje, vive com as sequelas, já que "fala gritando".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!