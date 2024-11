Grávida, Lexa sofre tentativa de assalto após sair de gravação em SP

Um dia depois de anunciar a gravidez, a cantora Lexa viveu momentos de tensão ao sair de uma gravação em São Paulo. A van em que ela estava junto com a equipe foi parada por um grupo de criminosos, que chegou a abrir a porta e apontar uma arma para a artista. Ao identificá-la, no entanto, os assaltantes fugiram sem roubar nada. Saiba mais no vídeo!