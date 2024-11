Graziella Schmitt encanta a web ao mostrar festa da filha de três anos

A atriz Graziella Schmitt, sucesso na novela O Rico e Lázaro, encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros da festa de sua filha Chloé. A pequena completou três anos de idade e ganhou uma comemoração com o tema do filme Frozen – incluindo vestido igual ao da personagem Anna. A artista ainda revelou que, desde que a menina ficou sabendo sobre a celebração, perguntava todas as manhãs se finalmente havia chegado o grande dia. Confira!