Grude de família! Zezé Di Camargo embarca em turnê e leva Graciele Lacerda e a filha

Trabalhar sem amor? Não para Zezé Di Camargo! O cantor embarcou em seu jato particular para uma nova turnê, que vai até o dia 26 de maio, e levou com ele a esposa, Graciele Lacerda, e a filha Clara. Zezé disse que esse carinho da família ajuda a manter todos conectados e felizes. Veja como foi!



