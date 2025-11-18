Gustavo Mioto é visto aos beijos com ex-participante de reality; saiba quem é
Após superar Ana Castela, o cantor foi flagrado com a influenciadora Larissa Santos
Pelo visto, a fila andou mesmo para Gustavo Mioto! O cantor foi flagrado aos beijos com a personal trainer e influenciadora Larissa Santos na porta de um hotel em Campos do Jordão (SP). Ela é ex-participante de reality show e já se envolveu com DJ Netto e Fred Bruno. "É bonita a moça", elogiou Keila Jimenez.
Acontece que os dois têm Eva Pacheco como amiga em comum, e os fãs estavam até desconfiados de que Eva fosse a nova affair de Mioto. "O Gustadinho Mioto não está tão tadinho assim", brincou Keila. Larissa já vinha marcando presença nos shows do cantor há algum tempo.
Lembrando que, recentemente, Gustavo trocou indiretas com o atual de Ana Castela, Zé Felipe, e o público especulou se ele ainda não tinha superado a Boiadeira, com quem terminou em dezembro de 2024.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas