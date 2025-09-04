Gusttavo Lima comemora aniversário lavando porcos em fazenda

Vem feijoada aí? Gusttavo Lima celebrou os 36 anos em sua fazenda ao lado da esposa, Andressa, e dos filhos, Gabriel e Samuel.

O artista mostrou ser aquele morador de roça raiz, já que apareceu em vídeo lavando os porcos da propriedade. Para melhorar ainda mais o momento de confraternização, o sertanejo ganhou um bolo surpresa dos herdeiros.

Gusttavo ficou muito emocionado com o gesto de carinho, e a reação dele repercutiu entre os internautas. Veja o vídeo!

aqui!