Imagem impressionante mostra estrutura de som que desabou em show da banda Cavaleiros do Forró

Durante show da banda Cavaleiros do Forró em Nova Palmeira (PB), uma estrutura de som despencou do palco e atingiu a plateia. Uma mulher de 51 anos ficou ferida e recebeu atendimento médico na hora, mas acabou sofrendo fraturas expostas no ombro e na perna. Imagens impressionantes mostram o momento exato do acidente. “Pessoal, abram espaço”, diz um dos vocalistas do grupo em vídeo. Ainda não se sabe o motivo da queda do equipamento. Veja!