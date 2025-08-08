Logo R7.com
Jennifer Lopez é barrada na entrada de loja de grife na Turquia

Após ser impedida de entrar no local, a atriz e cantora deu o troco e gastou milhares de dólares na concorrente

Keila Jimenez|Do R7

Vingança ou direito? Enquanto curtia Istambul, na Turquia, por causa de um show, Jennifer Lopez tentou visitar uma loja de grife, mas foi barrada pelo segurança que não a reconheceu e disse que o local estava cheio. Sem perder a pose, a atriz e cantora decidiu fazer compras em outras lojas concorrentes e gastou milhares de dólares. Veja!

