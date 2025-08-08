Jennifer Lopez é barrada na entrada de loja de grife na Turquia
Após ser impedida de entrar no local, a atriz e cantora deu o troco e gastou milhares de dólares na concorrente
Vingança ou direito? Enquanto curtia Istambul, na Turquia, por causa de um show, Jennifer Lopez tentou visitar uma loja de grife, mas foi barrada pelo segurança que não a reconheceu e disse que o local estava cheio. Sem perder a pose, a atriz e cantora decidiu fazer compras em outras lojas concorrentes e gastou milhares de dólares. Veja!
