Jim Carrey vende casa 'encalhada' em Los Angeles por mais de R$ 92 milhões

Jim Carrey, enfim, vendeu uma mansão que tinha em Los Angeles, nos Estados Unidos, após dois anos anunciando o imóvel. A propriedade de mil metros quadrados foi vendida por R$ 92 milhões, mas antes custava R$ 140 milhões. As negociações foram atrapalhadas pelos incêndios na cidade no início deste ano. Agora, o comprador vai desfrutar de piscina, quadra de tênis, espaço para yoga e academia.



