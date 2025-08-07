Logo R7.com
Juliana Knust publica foto e assume namoro com galerista 'low-profile'

Atriz, que fez novelas da RECORD, engatou romance com Bernardo Virtuoso após término do casamento

Keila Jimenez|Do R7

Tem namorado novo na área! Juliana Knust assumiu o relacionamento com Bernardo Virtuoso, um galerista 'low-profile', ao publicar uma foto ao lado do amado. "Quando a Ju postar alguma coisa, que vamos conhecer mais o Bernardo", explicou Keila Jimenez. Isso porque ele quase não tem presença ativa nas redes sociais. Veja!

