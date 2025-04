Katy Perry diz que se arrependeu da viagem de 10 minutos ao espaço

Se arrependimento matasse... Parece que Katy Perry mudou de ideia sobre o bate-volta que fez ao espaço, com outras cinco mulheres, a bordo de uma nave do bilionário Jeff Bezos. A cantora recebeu uma chuva de críticas do público e, principalmente, de ativistas e se arrependeu da viagem, que durou apenas dez minutos. Alguns apontaram que a grana usada para fazer o voo acontecer poderia ter sido destinada a ajudar quem precisa. Já outros usuários acusaram Katy de contribuir para a destruição da camada de ozônio.



