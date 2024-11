Leonardo DiCaprio celebra 50 anos em festa com astros de Hollywood

O ator Leonardo DiCaprio comemorou os 50 anos de idade com uma festa daquelas! A lista de convidados contou com grandes nomes do cinema e da música, como Brad Pitt, Steven Spielberg, Katy Perry, Paris Hilton e James Fox. “Dava para encher a primeira fila do Oscar”, brincou Keila Jimenez. O artista ainda recebeu um parabéns especial na voz de ninguém menos do que Stevie Wonder. Assista!