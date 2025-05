Leonardo fala sobre sucesso estrondoso das netas nas redes sociais: 'Fico assustado'

FofoKeila em ação! Keila Jimenez foi ao evento de imprensa do novo DVD de Leonardo e entrevistou o cantor com exclusividade. Ele promove o projeto 'Uma história sem fim' para comemorar 40 anos de carreira. Leonardo afirmou que tem preguiça de lançar músicas e comentou a relação com as netas, filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca. "Confesso que fico um pouco assustado [com todo o engajamento]", declarou. "Mas não me incomoda", completou o cantor sobre o sucesso da família. Confira como foi!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!