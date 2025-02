Leonardo tira sarro da sogra que ficou entalada ao tentar sair do carro

De bucho cheio? Foi assim que a sogra de Leonardo estava! Mas ela não contava que o genro ia pregar uma peça e tirar sarro ao vê-la tentando sair pela porta traseira do carro. Dona Eponina Rocha ficou entalada e foi puxada pela orelha pelo cantor, que só ajudou pegando a bolsa da idosa. "Se for para você pedir um genro, que não seja como o Leonardo", brincou Keila Jimenez. “Ela sofre na mão do Leonardo, mas, vira e mexe, diz que não consegue brigar com ele, porque é carinhoso com ela”, completou a jornalista. Veja como foi!