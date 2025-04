Luisa Sonza anuncia primeira turnê internacional com seis shows nos EUA

É do Brasil! Luisa Sonza anunciou a sua primeira turnê internacional e virou assunto nas redes sociais. As seis apresentações acontecerão nos Estados Unidos a partir do dia 7 de junho, e a cantora deve passar pelas cidades de San Francisco, Nova York, Miami e Boston. "Quem quiser conhecer o som dela, vai ter show de montão", comentou Keila Jimenez. Confira!