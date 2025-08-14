Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Mariana Rios revela nome inusitado que dará para o primeiro filho

Apresentadora escolheu chamar o bebê de Palo; saiba o motivo

Keila Jimenez|Do R7

Mariana Rios anunciou que o nome escolhido para o seu primeiro filho será Palo. Segundo ela, o nome tem origem espanhola e remete a resiliência e crescimento. A escolha da apresentadora dividiu opiniões entre os fãs por ser inusitado. Quem também tem fama de "inovar" nesse quesito é Rafa Kalimann e Nattanzinho, que chamarão a filha de Zuza.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Escolha
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.