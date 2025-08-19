Logo R7.com
Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen em primeiro trailer de série

Atriz chamou atenção do público pela caracterização para viver a mulher que matou os pais em 2002

Keila Jimenez|Do R7

Marina Ruy Barbosa vai estrelar uma série sobre a penitenciária de Tremembé, conhecida como o presídio dos famosos, e surgiu impressionante em primeiro trailer. A atriz vai interpretar Suzane von Richthofen e chamou atenção pela caracterização. Lembrando que Suzane maou os pais em 2002 e, hoje, vive em Atibaia (SP).

