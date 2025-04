MC Daniel confessa alívio após receber o diagnóstico de TDAH: 'Mudou a minha vida'

MC Daniel usou as redes sociais para revelar que recebeu o diagnóstico de TDAH — Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Segundo o funkeiro, ele sentia ansiedade e agitação e tinha dificuldade para organizar as próprias ideias e, por isso, resolveu procurar ajuda médica. Agora, fazendo tratamento e acompanhamento, MC Daniel contou que "tudo fez sentido" e se tornou um cara "mais calmo". "Mudou a minha vida", declarou.



