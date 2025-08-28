MC Daniel reúne Virginia Fonseca, filho de Faustão e Naldo em festa de aniversário
Comemoração de 28 anos do funkeiro aconteceu na zona sul de SP e tinha como tema o hip-hop dos anos 2000
Festão! MC Daniel reuniu celebridades ilustres em seu aniversário de 28 anos. Entre os famosos presentes, estavam Virginia Fonseca, João Silva, filho do apresentador Faustão, e o cantor Naldo Benny. A comemoração aconteceu na zona sul de São Paulo, teve como tema o hip-hop dos anos 2000 e foi até às cinco horas da manhã. Assista ao vídeo!
