Milton Nascimento pausa aposentadoria para cantar em show de sambista

Pretinho da Serrinha viveu um momento inesquecível durante um show no Rio de Janeiro. Ele dividiu o palco com ninguém menos do que Milton Nascimento, que deu uma pausa na aposentadoria para cantar a clássica música ‘Maria, Maria’. O eterno Bituca está no auge de seus 82 anos de idade e afirmou ter recebido muito carinho da plateia. Assista!