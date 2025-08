Namorada de Belo rebate declaração de Gracyanne Barbosa sobre não querer dinheiro com o divórcio

Em meio ao divórcio, Gracyanne Barbosa diz que teve que entrar com o pedido na Justiça porque Belo não quer assinar de jeito nenhum. A musa fitness ainda declarou que não quer nem um centavo do cantor após a resolução. Mas não ficou por isso mesmo: Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, decidiu se pronunciar em rede social. "Não quer nem 1 real ou está pedindo R$ 20 milhões pelo divórcio? Enfim, viva a hipocrisia", disparou. "Se depender delas, teremos entretenimento", brincou Keila Jimenez.



