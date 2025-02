Nicolas Prattes faz aulas de samba para acompanhar Sabrina Sato no Carnaval

Não basta ser marido, tem que participar! Nicolas Prattes fez aulas de samba para acompanhar o gingado da esposa, Sabrina Sato, no Carnaval. Em vídeo nas redes sociais, ele mostrou os passos que aprendeu enquanto dançava com a apresentadora. "Com mais um pouquinho de insistência, vai sair um samba aí", brincou Keila Jimenez.