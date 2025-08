O problema é ela? Entenda a nova treta de Luana Piovani e Rafinha Bastos

Luana Piovani defendeu nas redes sociais que não acredita mais nos homens, nem no amor que eles dizem sentir. Quem não deixou barato foi Rafinha Bastos, que cutucou a atriz e disse que, na verdade, o problema era dela e das escolhas que fazia. "Ele não deixa para amanhã a confusão que pode fazer hoje", brincou Keila Jimenez. Rafinha ainda relembrou os relacionamentos de Luana com Rodrigo Santoro, Dado Dolabella e Pedro Scooby.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!