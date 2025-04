O show vem aí! Lady Gaga desembarca no RJ com forte esquema de segurança

Lady Gaga desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira (29), no Aeroporto Internacional do Galeão, para se preparar o show que fará neste sábado (3). Cercada de seguranças por todos os lados, a cantora não encostou em ninguém e seguiu direto para o hotel Copacabana Palace. Lady Gaga fará uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana e promete reunir milhões de fãs.



