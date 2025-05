Praia exclusiva e muito luxo: Taylor Swift coloca mansão nos EUA à venda por R$ 83 milhões

Será que dá para parcelar? Taylor Swift colocou à venda uma mansão localizada em Massachusetts, nos Estados Unidos, e está pedindo a bagatela de R$ 83 milhões. O valor se explica nos luxos: são 4,5 mil metros quadrados, oito quartos, sete banheiros e 60 metros de “praia exclusiva”, já que o imóvel fica à beira-mar. Taylor comprou a propriedade para ficar mais perto do ex-namorado, Connor Kennedy, com quem ficou por três meses em 2012. Hoje, ele está noivo da cantora Giulia, mais conhecida como Giulia Be.



