Príncipe William aparece com ‘pulseira da amizade’ feita pela filha Charlotte

Durante viagem oficial à África do Sul, o Príncipe William chamou a atenção por um item curioso. No pulso do membro da Família Real Britânica, estava uma ‘pulseira da amizade’, inspirada na tendência criada pelos fãs de Taylor Swift, com a palavra “papa”. Quem deu o presente para William foi a filha Charlotte, de apenas nove anos. Segundo a menina, a pulseira é para que o pai se lembre da família. Fofura!