Sabrina Sato completa 44 anos e ganha declaração dos sonhos de Nicolas Prattes: ‘Sorriso de farol’

Sabrina Sato está soprando velhinhas e é, claro, ganhou muito amor do marido, Nicolas Prattes. O ator celebrou os 44 anos da apresentadora com um ‘textão’ nas redes sociais e um vídeo emocionante. “Você sonha junto, me aplaude e me fortalece. Do Brasil ao Japão, se você for para lá, eu vou buscar”, escreveu Nicolas. “Sorriso de farol que ilumina absolutamente tudo”, completou o ator. “Está cada vez mais difícil a vida do solteiro. [Foi] uma tonelada de elogios”, brincou Keila Jimenez. “Já estou saindo que vai ter um ‘festão’ de casamento”, revelou a jornalista.