Saiba os detalhes do casamento de R$ 6 milhões da cantora Giulia com herdeiro da família Kennedy

Que luxo! A cantora Giulia, antes conhecida como Giulia Be, subirá ao altar no dia 29 de novembro com Connor Kennedy, herdeiro da poderosa família Kennedy. A cerimônia ainda está distante, mas já chamou atenção pelos detalhes: será no hotel mais caro de São Paulo, com 600 convidados ilustres, e deve custar R$ 6 milhões. O bilionário Elon Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberam convite para vir ao Brasil acompanhar a 'festança'. A música ficará por conta do Diplo, DJ que já abriu shows de Madonna. Veja!