Saiba por que Keanu Reeves corre o risco de ficar solteiro por causa das corridas de carro

Ou eu, ou as corridas! Foi mais ou menos assim que a namorada de Keanu Reeves, Alexandra Grant, teria dado um ultimato no ator para que ele parasse de praticar corridas de carro em alta velocidade. Reeves tem esse hobby há algum tempo e, em um dos acidentes que já sofreu, chegou a perder o baço. Alexandra não estaria mais suportando se preocupar com o que pode acontecer com o amado durante as corridas.