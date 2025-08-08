Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Saiba por que Neymar e Bruna Biancardi deixaram mansão alugada por R$ 41 mil em Cotia (SP)

Casal descobriu que estava sendo vigiado pelo proprietário do imóvel através das câmeras de segurança

Keila Jimenez|Do R7

Neymar e Bruna Biancardi deixaram uma residência alugada por R$ 41 mil em Cotia (SP). O casal descobriu que estava sendo vigiado pelo proprietário do imóvel através das câmeras de segurança. Bruna desconfiou quando o dono da residência começou a pedir fotos do jogador por mensagem e, ainda, a dar recomendações muito específicas sobre o uso do local. Assista ao vídeo!

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • neymar-jr
  • bruna-biancardi
  • keila-jimenez
  • diario-das-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.