Saiba por que Neymar e Bruna Biancardi deixaram mansão alugada por R$ 41 mil em Cotia (SP)

Neymar e Bruna Biancardi deixaram uma residência alugada por R$ 41 mil em Cotia (SP). O casal descobriu que estava sendo vigiado pelo proprietário do imóvel através das câmeras de segurança. Bruna desconfiou quando o dono da residência começou a pedir fotos do jogador por mensagem e, ainda, a dar recomendações muito específicas sobre o uso do local. Assista ao vídeo!



