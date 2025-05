Saiba qual condição o Príncipe William teria imposto para aceitar Harry de volta

Que Harry quer voltar à Inglaterra, não é novidade! Mas, agora, um site internacional revelou que o irmão dele, o Príncipe William, teria escutado o pedido e imposto uma condição para recebê-lo de volta: se Harry se separasse de Meghan Markle. Casado com a ex-atriz, o filho do Rei Charles já expressou várias vezes a vontade de voltar a conviver com a família real, mas garantiu que só vai se puder contar com os seguranças que tinha antes. Entenda!



