Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Saiba qual homenagem Tom Cavalcante recebeu da filha no nascimento da neta

Maria Cavalcante, herdeira do apresentador, colocou o nome da bebê de Antonella por causa do pai

Keila Jimenez|Do R7

Pura alegria! Tom Cavalcante recebeu uma homenagem de sua filha no nascimento da netinha. Maria Cavalcante, herdeira do humorista, colocou o nome da filha de Antonella por causa do pai. Isso porque o nome completo de Tom é Antonio Rodrigues Cavalcante. Confira!

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • tom-cavalcante
  • diario-das-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.