Saiba qual homenagem Tom Cavalcante recebeu da filha no nascimento da neta
Maria Cavalcante, herdeira do apresentador, colocou o nome da bebê de Antonella por causa do pai
Pura alegria! Tom Cavalcante recebeu uma homenagem de sua filha no nascimento da netinha. Maria Cavalcante, herdeira do humorista, colocou o nome da filha de Antonella por causa do pai. Isso porque o nome completo de Tom é Antonio Rodrigues Cavalcante. Confira!
