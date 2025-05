Sandy assume namoro com médico e faz primeira aparição em público

Agora, está mais do que oficial! Sandy fez a primeira aparição em público com o novo namorado, o médico Pedro Andrade. Os dois foram ao teatro para assistir à peça de Gregorio Duvivier. Lembrando que eles estão juntos há uns bons meses e já foram flagrados juntos, mas foi desta vez que andaram lado a lado sem se esconder. É o primeiro relacionamento sério de Sandy desde o fim do casamento com Lucas Lima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!