Selena Gomez convida Maisa Silva para projeto de sua marca de cosméticos nos EUA

Atriz brasileira disse que a cantora é sempre muito carinhosa quando a encontra

Keila Jimenez|Do R7

Viralizou! Maisa Silva foi convidada por Selena Gomez para um projeto da marca de cosméticos da americana, nos Estados Unidos. Maisa disse que a cantora é sempre muito carinhosa quando a encontra. O encontro ocorreu na cidade de Los Angeles. Confira o momento!

