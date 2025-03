Selena Gomez vende anel de R$ 18 mil por R$ 70 para divulgar álbum produzido com o noivo

Quem comprou, tirou a sorte grande! Para divulgar o novo álbum musical produzido com o noivo, Selena Gomez colocou à venda para os fãs alguns itens importantes para o relacionamento com Benny Blanco. Entre os tesouros, estava um anel avaliado em R$ 18 mil, que foi adquirido por alguém por apenas R$ 70. A joia de diamante é original, acompanha um certificado e tem uma letra B, em referência ao nome do amado de Selena. O novo projeto dos pombinhos será lançado no dia 21 de março.