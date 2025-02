Shakira faz ensaios no México para embarcar em turnê que começará pelo Brasil

A preparação está a todo vapor! Shakira está ensaiando no México para dar início à turnê de seu álbum mais recente, ‘Las Mujeres No Ya Lloran’, que fala sobre a descoberta da traição do ex-marido, Gerard Piqué. A cantora colombiana se apresentará duas vezes no Brasil: no dia 11 de fevereiro no Rio de Janeiro, e 13 de fevereiro em São Paulo. “A gente queria dar um RG para o Bruno Mars, por que não vamos dar para a Shakira, que fala português muito melhor?”, brincou Keila Jimenez.