Snoop Dogg curte música de Thiaguinho e mostra que gosta de pagode

Rapper se divertiu ao som do artista brasileiro enquanto viajava em uma van

Keila Jimenez|Do R7

Made in Brazil! Snoop Dogg curtiu uma música de Thiaguinho enquanto viajava em uma van e mostrou que gosta de pagode.


O rapper gravou um vídeo e postou nas redes sociais ao som de 'Banjo e Boné'. Thiaguinho não conteve a alegria e reagiu ao ver o ídolo escutando uma de suas músicas. "Ficou emocionadíssimo", informou Keila Jimenez.


Ivete, Claudia Leitte e Vini Jr. também comemoraram na publicação do cantor.




