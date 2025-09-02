Snoop Dogg curte música de Thiaguinho e mostra que gosta de pagode
Rapper se divertiu ao som do artista brasileiro enquanto viajava em uma van
Made in Brazil! Snoop Dogg curtiu uma música de Thiaguinho enquanto viajava em uma van e mostrou que gosta de pagode.
O rapper gravou um vídeo e postou nas redes sociais ao som de 'Banjo e Boné'. Thiaguinho não conteve a alegria e reagiu ao ver o ídolo escutando uma de suas músicas. "Ficou emocionadíssimo", informou Keila Jimenez.
Ivete, Claudia Leitte e Vini Jr. também comemoraram na publicação do cantor.
