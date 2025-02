Sósia de Ariana Grande causa revolta nos fãs após exageros para se parecer com a cantora

A influenciadora digital Paige Niemann vem recebendo críticas dos fãs de Ariana Grande após cometer exageros para se parecer com a cantora. Recentemente, Paige fez um procedimento estético no queixo e foi até fotografada em evento por ter sido confundida com Ariana. Pelas semelhanças, a influenciadora começou a ser chamada de ‘sósia’ da cantora. Veja!