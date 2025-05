Talento de família! Filhos de Shakira aparecem cantando em projeto musical infantil

Os filhos de Shakira e Gerard Piqué surpreenderam ao aparecer cantando em um projeto musical infantil chamado Next Generation, com novos artistas. Milan, de 12 anos, mostrou suas habilidades na bateria, enquanto Sasha, de dez anos, encantou a todos com sua voz. Milan, de 12 anos, mostrou habilidade na bateria, enquanto Sasha, de 10 anos, foi o grande vocalista. "Os meninos mandam bem", elogiou Keila Jimenez.



