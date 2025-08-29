Logo R7.com
Keila Jimenez - Blogs

Thalia completa 54 anos e anuncia novidades aos fãs

Atriz contou nas redes sociais que ganhou a chance de relançar álbuns remasterizados com sucessos da carreira

Keila Jimenez|Do R7

A cantora Thalia comemorou seu aniversário de 54 anos em post nas redes sociais e anunciou que vêm novidades por aí. A atriz comunicou seus admiradores que irá relançar álbuns remasterizados com grandes sucessos da carreira.


Tommy Mottola, marido da atriz mexicana, rasgou elogios para a esposa. Ele que é um dos nomes mais poderosos da indústria musical.




