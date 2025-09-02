Logo R7.com
The Rock perde quase 30 quilos para fazer novo personagem nos cinemas

Ator confessou que está com o rosto abatido, mas disse que a mudança valeu a pena para interpretar Mark Kerr

Keila Jimenez|Do R7

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, chocou o público ao surgir com o rosto e o corpo mais magros.


Isso porque o ator perdeu 27 quilos para interpretar o lutador Mark Kerr em novo filme.


A alimentação do ator mudou de 6 mil calorias por dia para 3 mil calorias. Ele também parou de fazer musculação e investiu no exercício aeróbico para eliminar peso.


Lembrando que The Rock está sendo bastante elogiado pela atuação no novo projeto.




