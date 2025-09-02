The Rock perde quase 30 quilos para fazer novo personagem nos cinemas

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, chocou o público ao surgir com o rosto e o corpo mais magros.

Isso porque o ator perdeu 27 quilos para interpretar o lutador Mark Kerr em novo filme.

A alimentação do ator mudou de 6 mil calorias por dia para 3 mil calorias. Ele também parou de fazer musculação e investiu no exercício aeróbico para eliminar peso.

Lembrando que The Rock está sendo bastante elogiado pela atuação no novo projeto.

aqui!