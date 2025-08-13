Tirullipa se pronuncia nas redes sociais e pede desculpa por trair a mulher

Após a polêmica, Tirullipa veio a público pedir desculpas aos seus fãs por trair a mulher. O humorista teve caso com Dani Lopes, filha de seu ex-assistente, e disse que está muito envergonhado do que fez. Tirullipa é casado com Stefânia Lemos há 15 anos e tem dois filhos. Ele ainda disse que está fazendo de tudo para se redimir com a família. Confira o vídeo!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!