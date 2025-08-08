Tom Cruise teria feito contrato pré-nupcial para pedir Ana de Armas em casamento

Missão impossível? Tom Cruise teria feito um contrato pré-nupcial para pedir Ana de Armas em casamento. O suposto documento inclui uma cláusula de confidencialidade: a atriz não pode revelar o que acontece na casa do astro. No acordo, Ana também não teria acesso a nenhum dos bens de Cruise caso houvesse uma separação. Confira!



