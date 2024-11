Tranquilão! Caçula de Virgínia Fonseca, José Leonardo aparece em momento fofo com Zé Felipe

A família de Virgínia Fonseca e Zé Felipe ganhou, oficialmente, um elemento de equilíbrio! Enquanto as filhas do casal parecem ter puxado a agitação da mãe, o caçula José Leonardo mostrou que está mais para a serenidade do pai. Em momento fofura compartilhado pela influenciadora, o bebê aparece rindo e brincando com o cantor, bem à vontade no colo dele. “Ele é tranquilão mesmo!”, comentou Keila Jimenez. “Sorri para todo mundo”. Assista!